Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 13:30

Происшествия

Новости регионов: более 30 школьников отравились в Екатеринбурге

Новости регионов: более 30 школьников отравились в Екатеринбурге

Пожар на строительной площадке в Троицке потушили

Пожар произошел на строительной площадке в Троицке

На Таганско-Краснопресненской линии нет движения от "Таганской" до "Баррикадной"

Движение затруднено на трассе М-2 "Крым" из-за ДТП

Сотрудники ФСБ задержали россиянина за переводы криптовалюты террористам на Украине

Новости регионов: смертельное ДТП произошло на Сахалине

Внедорожник и большегруз столкнулись на Дмитровском шоссе

Пресненский суд Москвы отправил за решетку топ-менеджеров финансовой пирамиды в Москве

Новости мира: партия "Демократы" лидирует на выборах в Гренландии

В Екатеринбурге произошло массовое отравление школьников. Более 30 учеников гимназии в возрасте от 16 до 18 лет обратились за помощью к врачам. Они проживали в общежитии на постоянной основе. У них выявлена острая кишечная инфекция. Всем оказывают необходимую помощь. Роспотребнадзор уже начал проверку.

Тем временем в трех районах Новосибирска зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций фенола, угарного газа и пыли. При этом фенол относится ко второму классу опасности и считается токсичным веществом. Превышение его количества вызывает у людей головокружение, рвоту и слабость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыэкологиявидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика