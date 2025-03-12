Новости регионов: более 30 школьников отравились в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошло массовое отравление школьников. Более 30 учеников гимназии в возрасте от 16 до 18 лет обратились за помощью к врачам. Они проживали в общежитии на постоянной основе. У них выявлена острая кишечная инфекция. Всем оказывают необходимую помощь. Роспотребнадзор уже начал проверку.

Тем временем в трех районах Новосибирска зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций фенола, угарного газа и пыли. При этом фенол относится ко второму классу опасности и считается токсичным веществом. Превышение его количества вызывает у людей головокружение, рвоту и слабость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.