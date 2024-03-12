Новости регионов: военные РФ уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS

Российские военные уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS. Технику американского производства использовали ВСУ. Кадры ликвидации РСЗО показало Минобороны РФ. В ведомстве также сообщили, что за сутки ВС РФ уничтожили склад с украинскими боеприпасами, 146 беспилотников и сбили 11 реактивных снарядов.

Украинский беспилотник врезался в стену магазина в Белгороде. Момент прилета попал на видео: дрон залетел во двор здания и врезался в стену, вспыхнув при ударе. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет, в здании выбиты окна и посечен фасад. Также повреждено четыре легковых автомобиля.

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