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12 марта, 16:00

Происшествия

Новости регионов: беспилотник ВСУ врезался в стену магазина в Белгороде

Новости регионов: беспилотник ВСУ врезался в стену магазина в Белгороде

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Украинский беспилотник врезался в стену магазина в Белгороде. Момент прилета попал на видео: дрон залетел во двор здания и врезался в стену, вспыхнув при ударе. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет, в здании выбиты окна и посечен фасад. Также повреждено четыре легковых автомобиля.

На Сахалине спасли четырех рыбаков – их унесло на оторвавшейся льдине. О случившемся спасателям сообщили очевидцы. Рыбаки пытались сами подплыть к берегу, но из-за течения им не хватило сил. На помощь отправили снегоходы и моторную лодку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоРоман Карлов
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