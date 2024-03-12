Новости регионов: торговый центр вспыхнул из-за проводки в Пермской крае

В Пермской крае спасатели начали тушить пожар в торговом центре. Там расположены супермаркет, магазины одежды и низких цен. Огонь распространился на 880 "квадратов". По предварительным данным, загорелась проводка. Девять человек смогли самостоятельно выйти из задымленного помещения. После этого начали рушиться перекрытия.

В Подмосковье задержали серийного поджигателя. Мужчина уничтожал чужие автомобили, поджигая колеса. Известно, что повреждены три машины, четвертую потушил быстро появившийся дворник. Пироман останется под стражей до суда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.