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Новости

12 марта, 07:30

Происшествия

Новости мира: взрыв на химзаводе произошел в Китае

Новости мира: взрыв на химзаводе произошел в Китае

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На китайском химзаводе в провинции Хубэй произошел мощный взрыв. ЧП произошло из-за пожара, который начался неподалеку в магазине электроники и перекинулся на производственный комплекс. Процесс тушения может затянуться на сутки.

Тем временем в Греции коммунисты вышли на забастовку. 10 тысяч человек с красными флагами стянулись к зданию парламента в Афинах. Они требовали прекратить заигрывание с США и НАТО. Ранее там же массово вышли студенты, недовольные инициативой депутатов разрешить в стране частные ВУЗы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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