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12 марта, 14:15

Происшествия

Прокуратура начала проверку после массовой аварии на трассе под Саратовом

Прокуратура начала проверку после массовой аварии на трассе под Саратовом

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Новости часа: более 20 автомобилей столкнулись на трассе под Саратовом

Прокуратура начала проверку после массовой аварии на трассе под Саратовом, которая произошла из-за гололедицы и тумана.

На трассе федерального значения столкнулись 21 автомобиль. Всего в результате аварии пострадали 15 человек, среди них есть дети. Один подросток госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сейчас на участке, где произошла авария перекрыли движение. Еще на нескольких участках трассы ограничили проезд грузового и маршрутного транспорта из-за тумана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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