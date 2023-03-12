12 марта, 15:15Происшествия
В СК опровергли информацию о задержании хоккеиста Иванюженкова
Следственный комитет опроверг информацию о том, что хоккеист клуба "Сочи" Артем Иванюженков участвовал в драке с убийством в Подольске.
Инцидент произошел в подмосковном ресторане. Там зарезали 24-летнего парня. По словам очевидцев, конфликт возник ближе к утру между двумя посетителями и один из них получил ножевое ранение в грудь. Спасти его не удалось.
Сейчас всех участников конфликта доставили в следственный отдел. Их допрашивают. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.