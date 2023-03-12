Крупная авария произошла из-за гололедицы и тумана на трассе в Саратовской области.

Под Саратовом столкнулись 21 автомобиль. В результате инцидента пострадали 15 человек, среди которых есть трое детей. У всех пострадавших в основном переломы. 14 пострадавших находятся в больнице. У одного подростка медики диагностировали тяжелое состояние.

Сейчас на участке, где произошла авария перекрыли движение. Еще на нескольких участках трассы ограничили проезд грузового и маршрутного транспорта из-за тумана.

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