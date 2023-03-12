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В ФТС рассказали, откуда в Россию нелегально ввозили смартфоны в 2022 году

В ФТС рассказали, откуда в Россию нелегально ввозили смартфоны в 2022 году

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В Федеральной таможенной службе рассказали, откуда в Россию нелегально ввозили смартфоны в 2022 году. Чаще всего аппараты поступали из ОАЭ, Финляндии и Китая.

Больше всего преступлений выявили таможни Шереметьева и Северо-Западного управления. Размер неуплаченных таможенных платежей в 2022 году превысил 30 миллионов рублей. А общая стоимость изъятых смартфонов составила более 122 миллионов рублей – это почти в пять раз больше, чем в 2021 году.

В Федеральной таможенной службе напоминают, что смартфоны, которые ввозят, не соблюдая таможенные правила – это контрабанда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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