Новости часа: более 20 автомобилей столкнулись на трассе под Саратовом

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе под Саратовом из-за гололеда, пострадали 13 человек, сообщает Минздрав региона.

Сильные дождь и снег, а также гололедица и очень низкое давление ожидаются в Москве 12 марта, сообщает центр погоды "Фобос".

Вооруженные силы Украины за ночь обстреляли пять населенных пунктов левобережья Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

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