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Новости часа: более 20 автомобилей столкнулись на трассе под Саратовом

Новости часа: более 20 автомобилей столкнулись на трассе под Саратовом

Несмотря на масштабные протесты, во Франции одобрили пенсионную реформу

Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 48 тысяч

В Москве задержали мужчину, пронесшего травматический пистолет в школу

В Москве задержали находившегося в федеральном розыске с 2020 года

Новости часа: Росгвардия задержала мужчину с оружием в школе на северо-востоке Москвы

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На западе столицы столкнулись два автобуса

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В Москве задержали мужчину, пришедшего в школу с травматическим пистолетом

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе под Саратовом из-за гололеда, пострадали 13 человек, сообщает Минздрав региона.

Сильные дождь и снег, а также гололедица и очень низкое давление ожидаются в Москве 12 марта, сообщает центр погоды "Фобос".

Вооруженные силы Украины за ночь обстреляли пять населенных пунктов левобережья Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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