У площади Борьбы загорелась каршеринговая машина

У площади Борьбы в Москве на проезжей части горит каршеринговая машина. На место уже приехали спасатели и полиция.

Пожарные перекрыли движение в одну из сторон, другие полосы заволокло дымом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.