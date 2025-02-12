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Новости

Новости

12 февраля, 23:30

Происшествия

Новости регионов: в Краснодарском крае продолжается утилизация танкера "Волгонефть-239"

Новости регионов: в Краснодарском крае продолжается утилизация танкера "Волгонефть-239"

"Московский патруль": задержан курьер, забравший у обманутого подростка ценности

"Московский патруль": суд арестовал обвиняемую в подготовке заказного убийства мужа

"Московский патруль": отравившиеся слойками в столичной пекарне остаются в больнице

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 февраля

Пекарню на Симферопольском бульваре закрыли после сообщений об отравлении ртутью

Нарушения санитарных норм выявлены в пекарне Москвы после отравлений ртутью

Новости регионов: один человек погиб в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Ленобласти

Московскую пекарню опечатали после сообщений об отравлении ртутью

Пекарню на Симферопольском бульваре закрыли после сообщений об отравлении ртутью

Состояние экосистемы Черного моря после разлива мазута снова исследуют весной. В данный момент продолжается утилизация танкера "Волгонефть-239". Несмотря на шторм, работа идет быстрее графика. К апрелю судно отправят на металлолом.

В Нижнем Новгороде опрокинулся грузовик и заблокировал движение на перекрестке. Момент аварии записали видеорегистраторы. Очевидцы сообщают, что водитель не вписался в поворот, и весь груз выпал из прицепа. Легковушки в этот момент стояли на светофоре, поэтому столкновений удалось избежать.

Жители Омска принесли в местный зоопарк тыквы и кабачки для капибар. Сотни человек откликнулись на пост о том, что припасы заканчиваются. За три дня неравнодушные люди заполнили склад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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