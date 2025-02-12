Новости регионов: в Краснодарском крае продолжается утилизация танкера "Волгонефть-239"

Состояние экосистемы Черного моря после разлива мазута снова исследуют весной. В данный момент продолжается утилизация танкера "Волгонефть-239". Несмотря на шторм, работа идет быстрее графика. К апрелю судно отправят на металлолом.

В Нижнем Новгороде опрокинулся грузовик и заблокировал движение на перекрестке. Момент аварии записали видеорегистраторы. Очевидцы сообщают, что водитель не вписался в поворот, и весь груз выпал из прицепа. Легковушки в этот момент стояли на светофоре, поэтому столкновений удалось избежать.

Жители Омска принесли в местный зоопарк тыквы и кабачки для капибар. Сотни человек откликнулись на пост о том, что припасы заканчиваются. За три дня неравнодушные люди заполнили склад.

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