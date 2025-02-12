Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 22:30

Происшествия

Пекарню на Симферопольском бульваре закрыли после сообщений об отравлении ртутью

Пекарню на Симферопольском бульваре закрыли после сообщений об отравлении ртутью

Нарушения санитарных норм выявлены в пекарне Москвы после отравлений ртутью

Новости регионов: один человек погиб в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Ленобласти

Московскую пекарню опечатали после сообщений об отравлении ртутью

Пекарню на Симферопольском бульваре закрыли после сообщений об отравлении ртутью

СК продолжает проверку после отравления москвичей слойками с ртутью

Новости регионов: в Охотском море с льдины эвакуировали 300 рыбаков

Бастрыкин взял на контроль проверку после отравления москвичей слойками с ртутью

Новости мира: поезд протаранил грузовик в Гамбурге

Столичную пекарню "Мельница" временно закроют из-за отравления покупателей

Пекарню на Симферопольском бульваре, где, предположительно, была куплена выпечка с ртутью, временно закрыли. Двое мужчин, отравившиеся пирожками, находятся в токсикологическом отделении НИИ Склифосовского.

Роспотребнадзор выявил в заведении нарушения санитарных норм и изъял более 900 килограммов продуктов. Владелец пекарни утверждает, что за качеством следят строго, а записи с камер пока не подтверждают версию о покупке опасной выпечки именно здесь. В соседнем магазине также заявили, что пострадавшие не были их клиентами.

Следствие выясняет, где именно были куплены пирожки и как в них могла попасть ртуть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоАлександра ИвановаДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика