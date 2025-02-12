Пекарню на Симферопольском бульваре закрыли после сообщений об отравлении ртутью

Пекарню на Симферопольском бульваре, где, предположительно, была куплена выпечка с ртутью, временно закрыли. Двое мужчин, отравившиеся пирожками, находятся в токсикологическом отделении НИИ Склифосовского.

Роспотребнадзор выявил в заведении нарушения санитарных норм и изъял более 900 килограммов продуктов. Владелец пекарни утверждает, что за качеством следят строго, а записи с камер пока не подтверждают версию о покупке опасной выпечки именно здесь. В соседнем магазине также заявили, что пострадавшие не были их клиентами.

Следствие выясняет, где именно были куплены пирожки и как в них могла попасть ртуть.

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