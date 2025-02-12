Новости регионов: один человек погиб в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Ленобласти

Один человек погиб в результате столкновения грузовика с микроавтобусом в Ленинградской области, еще 11 пострадали. Водителя большегруза задержали, сообщили в МВД. По данным полиции, он выехал с прилегающей территории, проигнорировав требование знаков "Уступи дорогу" и "Поворот только направо". По факту аварии завели два уголовных дела.

Спасатели эвакуировали всех рыбаков со льдины в Охотском море. Операцию проводили несколько часов. Осложняли ее сами рыбаки, некоторые из которых отказывалась покидать льдину и оставлять улов и снегоходы. Несколько человек приехали на рыбалку из поселка Охотское, где за час до ЧП звучали сирены и предупреждения об опасности выхода на лед.

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