Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 13:15

Происшествия

Пекарню на Симферопольском бульваре закрыли после сообщений об отравлении ртутью

Пекарню на Симферопольском бульваре закрыли после сообщений об отравлении ртутью

СК продолжает проверку после отравления москвичей слойками с ртутью

Новости регионов: в Охотском море с льдины эвакуировали 300 рыбаков

Бастрыкин взял на контроль проверку после отравления москвичей слойками с ртутью

Новости мира: поезд протаранил грузовик в Гамбурге

Столичную пекарню "Мельница" временно закроют из-за отравления покупателей

Новости часа: путепровод в сторону Рублевского шоссе планируется достроить в 2026 году

Пекарню на Симферопольском бульваре временно закроют из-за нарушений

Новости регионов: утечки мазута с танкера Koala не зафиксированы

Движение на Волгоградском проспекте восстановлено после ДТП

Работа семейной пекарни на Симферопольском бульваре приостановлена после сообщений об отравлении ртутью. По данным Роспотребнадзора, в заведении найдены грубые нарушения требований санитарного законодательства. В настоящее время оно опечатано.

Как отметил владелец пекарни Олег Янковский, на производстве тщательно следят за качеством и пока не могут предположить, как ртуть попала в еду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика