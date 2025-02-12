Пекарню на Симферопольском бульваре закрыли после сообщений об отравлении ртутью

Работа семейной пекарни на Симферопольском бульваре приостановлена после сообщений об отравлении ртутью. По данным Роспотребнадзора, в заведении найдены грубые нарушения требований санитарного законодательства. В настоящее время оно опечатано.

Как отметил владелец пекарни Олег Янковский, на производстве тщательно следят за качеством и пока не могут предположить, как ртуть попала в еду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.