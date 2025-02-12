12 февраля, 12:15Происшествия
СК продолжает проверку после отравления москвичей слойками с ртутью
Следственный комитет держит на контроле проверку по факту отравления москвичей выпечкой. Роспотребнадзор ведет расследование, однако в пекарне на Симферопольском бульваре, где, предположительно, были куплены слойки, следов ртути не обнаружено.
Рассматривалась версия, что выпечка могла быть приобретена в магазине, расположенном в том же здании. Однако представители сети "Дикси" заявили, что пострадавшие не заходили в торговую точку.
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