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12 февраля, 12:15

Происшествия

СК продолжает проверку после отравления москвичей слойками с ртутью

СК продолжает проверку после отравления москвичей слойками с ртутью

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Следственный комитет держит на контроле проверку по факту отравления москвичей выпечкой. Роспотребнадзор ведет расследование, однако в пекарне на Симферопольском бульваре, где, предположительно, были куплены слойки, следов ртути не обнаружено.

Рассматривалась версия, что выпечка могла быть приобретена в магазине, расположенном в том же здании. Однако представители сети "Дикси" заявили, что пострадавшие не заходили в торговую точку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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