Новости регионов: в Охотском море с льдины эвакуировали 300 рыбаков

Спасатели эвакуировали 300 рыбаков с льдины в Охотском море. Операцию проводили несколько часов. Осложняли ее сами рыбаки. Часть терпящих бедствие отказывалась покидать льдину. Они не хотели оставлять улов и снегоходы. Некоторые приехали на рыбалку из поселка Охотское, где за час до ЧП звучали сирены и были предупреждения об опасности выхода на лед.

Каток "залили" в одном из дворов Красноярска. Но не по плану. Подрядная организация, которая занималась подключением спортивного объекта, повредила водопровод. Соседняя многоэтажка осталась без воды. Сейчас аварию уже устранили, а наледь пока остается.

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