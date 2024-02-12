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Новости

12 февраля, 11:45

Происшествия

Новости регионов: грузовик с фруктами загорелся на трассе М-11 "Нева"

Новости регионов: грузовик с фруктами загорелся на трассе М-11 "Нева"

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В Тверской области в ночь на 12 февраля на федеральной трассе М-11 "Нева" загорелась фура. Об этом сообщили в МЧС. На место оперативно прибыли пожарные, которые потушили огонь. Водитель не пострадал, а причину ДТП предстоит установить экспертам.

Воронеж за ночь сковало льдом: тротуары превратились в каток из-за ледяного дождя. В соцсетях местные жители пишут, что некоторые автобусные рейсы из-за этого отменили, а пешком передвигаться почти невозможно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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