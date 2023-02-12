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12 февраля, 23:15

Происшествия

Местные жители Турции оказывают помощь пострадавшим от землетрясений

Местные жители Турции оказывают помощь пострадавшим от землетрясений

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В Турции сейчас делают все, чтобы помочь пострадавшим от разрушительного землетрясения. Так, еще в первый день катастрофы жители местных горных деревень испекли огромное количество хлеба.

А поскольку дороги были разрушены, а вся техника занята спасением людей, местные жители сами прошли несколько километров по снежным горным дорогам, чтобы спуститься в город с мешками хлеба. Все для того, чтобы накормить пострадавших от страшного природного явления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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