Местные жители Турции оказывают помощь пострадавшим от землетрясений

В Турции сейчас делают все, чтобы помочь пострадавшим от разрушительного землетрясения. Так, еще в первый день катастрофы жители местных горных деревень испекли огромное количество хлеба.

А поскольку дороги были разрушены, а вся техника занята спасением людей, местные жители сами прошли несколько километров по снежным горным дорогам, чтобы спуститься в город с мешками хлеба. Все для того, чтобы накормить пострадавших от страшного природного явления.

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