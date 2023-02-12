Водитель столкнувшейся с другим автомобилем "Теслы" был совершеннолетним

За рулем "Теслы", которая столкнулась с другой машиной на Волгоградском проспекте, находился совершеннолетний мужчина. Водителем другого пострадавшего автомобиля также была взрослая женщина. Об этом заявили в прокуратуре.

Ранее появилась информация о том, что за рулем одной из машин был подросток. На Волгоградском проспекте одна машина столкнулась с другой, а затем влетела в столб. В результате пострадали дети: они сидели в детских креслах.

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