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12 февраля, 17:15

Происшествия

Водитель столкнувшейся с другим автомобилем "Теслы" был совершеннолетним

Водитель столкнувшейся с другим автомобилем "Теслы" был совершеннолетним

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За рулем "Теслы", которая столкнулась с другой машиной на Волгоградском проспекте, находился совершеннолетний мужчина. Водителем другого пострадавшего автомобиля также была взрослая женщина. Об этом заявили в прокуратуре.

Ранее появилась информация о том, что за рулем одной из машин был подросток. На Волгоградском проспекте одна машина столкнулась с другой, а затем влетела в столб. В результате пострадали дети: они сидели в детских креслах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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