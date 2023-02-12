Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья

Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья

Новости часа: древняя мечеть разрушилась в турецкой провинции Хатай

Второй ранг сложности присвоили пожару в строящейся башне в "Москва-Сити"

Электробусы двух маршрутов задерживаются в связи с пожаром в башне в "Москва-Сити"

Посетителей эвакуировали из ТЦ "Шоколад" в Реутове

Строящаяся башня загорелась в "Москве-Сити"

Утеплитель загорелся в строящейся башне в "Москве-Сити"

"Роскосмос" опубликовал фотографии последствий землетрясений в Турции

Москвичам рассказали, чем можно помочь пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 29 тыс человек

Пожар произошел в строящейся башне Moscow Tower "Москва-Сити". По словам очевидцев, оттуда шел очень сильный дым. И, как уточнили в экстренных службах, там загорелись стройматериалы и утеплитель. В настоящее время возгорание ликвидировано.

ЧП этим вечером произошло и в торговогом центре "Шоколад" в Реутове. Там эвакуировали всех посетителей. Об этом сообщили очевидцы. Зрителей кинотеатра вывели из зала прямо во время сеанса, закрылись и все магазины.

Число погибших в землетрясении в Турции приближается к 30 тысячам. Эксперты продолжают оценивать масштаб разрушении. По данным агентства "Блумберг", ущерб экономике превышает 80 миллиардов долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика