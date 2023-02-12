Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья

Пожар произошел в строящейся башне Moscow Tower "Москва-Сити". По словам очевидцев, оттуда шел очень сильный дым. И, как уточнили в экстренных службах, там загорелись стройматериалы и утеплитель. В настоящее время возгорание ликвидировано.

ЧП этим вечером произошло и в торговогом центре "Шоколад" в Реутове. Там эвакуировали всех посетителей. Об этом сообщили очевидцы. Зрителей кинотеатра вывели из зала прямо во время сеанса, закрылись и все магазины.

Число погибших в землетрясении в Турции приближается к 30 тысячам. Эксперты продолжают оценивать масштаб разрушении. По данным агентства "Блумберг", ущерб экономике превышает 80 миллиардов долларов.

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