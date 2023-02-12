"Роскосмос" опубликовал фотографии последствий землетрясений в Турции. На снимках, которые сделал российский спутник, взлетно-посадочная полоса в провинции Хатай.

Территория вокруг аэропорта подтоплена, а покрытие самой полосы пошло трешинами. Буквально за неделю властям удалось ее восстановить. 12 февраля министерство транспорта Турции сообщило о возобновлении работы аэропорта в Хатае.

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