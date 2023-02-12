Спасатели эвакуировали 36 застрявших на канатной дороге в Домбае

Спасатели МЧС эвакуировали 36 пассажиров, застрявших на канатной дороге в Домбае. Для этого специалисты использовали специальное снаряжение.

К спасению отдыхающих привлекалась бригада Карачаево-Черкесской аварийно-спасательной службы, сотрудники Домбайского поисково-спасательного подразделения КЧ ПСО МЧС России, а также группа Карачаевского местного пожарно-спасательного гарнизона. В результате инцидента никто не пострадал.

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