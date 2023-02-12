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Происшествия

39 россиян эвакуировали из зоны землетрясения в Турции

39 россиян эвакуировали из зоны землетрясения в Турции

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39 россиян эвакуировали из зоны землетрясения в Турции. Об этом заявили в посольстве РФ в Анкаре.

Все эти люди жили и работали в Турции, но сейчас решили вернуться на родину. Самолет с россиянами на борту уже вылетел из аэропорта Аданы.

Тем временем, число погибших в результате землетрясения в Турции приблизилось к 25 тысячам. В ООН допустили, что количество жертв может удвоиться. Еще свыше 80 тысяч жителей пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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