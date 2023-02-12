В Татарстане пенсионерка попыталась поджечь банкоматы Сбербанка. Случай зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Женщина зашла в отделение банка в городе Азнакаево, облила горючей жидкостью аппараты и коврики, а затем бросила спичку.

На место происшествия приехали несколько бригад МЧС, однако огонь еще до прибытия пожарных. Позже женщину задержали. Причину своего поступка она объяснить не смогла.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что пожар удалось ликвидировать, в момент инцидента отделение не работало.

"Филиал продолжит работу по графику с понедельника 13 февраля. Злоумышленницу уже задержали. В настоящее время правоохранительными органами проводится расследование. За подробного рода преступления, в зависимости от квалификации действий злоумышленника, судом может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы", – поделились в пресс-службе.

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