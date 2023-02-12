Число жертв землетрясений в Турции приближается к 25 тысячам

Количество погибших в результате землетрясений в Турции приближается к 25 тысячам человек. В ООН допустили, что число жертв может удвоиться. В числе пострадавших между тем уже больше 80 тысяч человек.

Тем временем власти разыскивают более сотни подозреваемых в нарушении правил строительства домов, которые разрушились в результате разгула стихии. В 10 провинциях страны создали отделы по расследованию преступлений, связанных с землетрясениями.

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