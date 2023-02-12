Москвичам рассказали последние данные о ситуации в Турции и Сирии после землетрясений

Турция ищет больше 100 подозреваемых в нарушении правил строительства домов, которые разрушились в результате землетрясений.

Число жертв разгула стихии в Турции и Сирии неуклонно растет. По последним данным, их уже больше 28 тысяч. В ООН допустили, что число погибших удвоится.

Разбор завалов и поиски пропавших продолжаются. Спасатели не могут найти еще одну семью россиян, которая находилась в одном из разрушенных домов в Хатае. Развалы сейчас разбирают.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

