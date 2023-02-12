Бомба времен Второй мировой войны взорвалась в британском Грейт-Ярмуте

В британском портовом городе Грейт-Ярмут при разминировании взорвалась бомба Второй мировой войны. 250-килограммовый снаряд обнаружили во время ремонта газовых труб и планировали взорвать в другом месте.

Полиция выставила кордоны и обложила снаряд ящиками с песком, однако взрывное устройство сдетонировало вскоре после того, как начались работы по его обезвреживанию.

По оценкам экстренных служб, взрывная волна выбила окна в нескольких автомобилях, повредила часть моста и дамбу противопаводковой защиты. Из людей никто при этом не постралал.

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