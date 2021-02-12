СК проводит проверку по факту взрыва в супермаркете во Владикавказе

Следователи начали проверку после взрыва в супермаркете во Владикавказе. Спасатели продолжают разбирать завалы. Из-под обломков достали живым одного человека.

Сначала думали, что это охранник, но мужчина оказался ювелиром, который работал в этом здании. По предварительной информации, сторожа в супермаркете вообще не было.

Взрыв произошел в пятницу утром в супермаркете по улице Гагкаева во Владикавказе. В экстренных службах сообщили, что предварительной причиной происшествия мог стать взрыв газа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.