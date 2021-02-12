Во Владикавказе под обломками разрушенного из-за взрыва здания нашли живого человека

12 февраля, 09:15
Во Владикавказе из-под завалов разрушенного супермаркета извлекли живым охранника магазина, хотя ранее предполагали, что он погиб. Мужчину уже доставили в реанимацию.
В Минздраве республики также не исключают, что под завалами могут находиться еще несколько человек. Спасатели продолжают работу на месте взрыва. Обломки разбирают 120 сотрудников МЧС.
Взрыв прогремел рано утром. От здания ничего не осталось, оно сложилось как карточный домик, образно сообщили в МВД Северной Осетии. В соседних домах взрывной волной выбиты стекла в окнах.
Местные власти считают, что причиной взрыва могла стать утечка газа. Также сообщается, что в подвале супермаркета хранились кислородные баллоны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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