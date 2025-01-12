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12 января, 16:15

Происшествия

Новости регионов: мазут продолжает вытекать из поврежденной части танкера "Волгонефть-239"

Новости регионов: мазут продолжает вытекать из поврежденной части танкера "Волгонефть-239"

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Из поврежденной части танкера "Волгонефть-239" продолжает вытекать мазут. Самая сложная обстановка сложилась вблизи порта Тамань, сообщил глава МЧС Александр Куренков. Он создал федеральный оперативный штаб по ликвидации разлива мазута в Черном море и прибыл в поселок Волна городского округа Анапы, где тоже борются с последствиями ЧП.

Участники чукотской арктической экспедиции МЧС России спасли трех мужчин. Сигнал о происшествии поступил во время подготовки к старту второго этапа. У тех, кому понадобилась помощь, сломался снегоход. Они успели передать данные спасателям и направились пешком в город.

Учеников школы во Владивостоке, где рухнул потолок в бассейне, перевели на удаленку, сообщил мэр города. Потолок обрушился в отдельно стоящем здании, пострадавших нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Обстоятельства выясняют.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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