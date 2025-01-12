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Новости

12 января, 13:30

Происшествия

Новости мира: число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 16

Новости мира: число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 16

Около 10 школьников в Москве стали жертвами мошенников из-за онлайн-игр

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Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 16, еще 13 граждан считаются пропавшими без вести. Пламя продолжает распространяться, уничтожая окрестности Лос-Анджелеса. В регионе объявили режим масштабного бедствия.

Как минимум 50 человек пострадали при столкновении двух поездов в Страсбурге. Их доставили в медучреждения. По предварительным данным, причиной стало ошибочное переключение стрелки.

В Индонезии на острове Хальмахера произошло извержение вулкана Ибу. В небо поднялся дым и пепел на высоту около четырех километров, а из кратера вытекает лава. Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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