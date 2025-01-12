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12 января, 09:15

Происшествия

Новости регионов: около 5 тысяч тонн мазута остаются на дне Черного моря

Новости регионов: около 5 тысяч тонн мазута остаются на дне Черного моря

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Около 5 тысяч тонн мазута остаются на дне Черного моря после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили власти Краснодарского края. Там отметили, что после очистки моря приступят к рекультивации пляжей. Загрязненный песок, который вывезли на полигоны, пригоден только для строительства дорог.

В одной из школ Владивостока рухнула крыша бассейна, обвалился фасад и выбило окна. Обычно там проводились уроки физкультуры, а также групповые тренировки. В результате происшествия никто не пострадал, в помещении никого не было.

Импровизированное дрифт-шоу собрало большую пробку на одной из оживленных улиц в центре Краснодара. Поводом для веселья стала свадьба. Машины из праздничного кортежа специально перегородили проезжую часть, а в этот момент их друзья устроили опасную езду.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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