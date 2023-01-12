В Гатчине задержали водителя экскаватора, который засыпал ребенка снегом

В Гатчине задержали водителя экскаватора, который засыпал снегом маленького ребенка. Все произошло накануне. По предварительным данным, дети играли возле сугробов. Туда подъехали погрузчики, чтобы убрать снег.

Один из водителей спецтехники развернул ковш и начал засыпать снегом детей. В результате одна девочка не смогла выбраться из-под завалов, и очевидцы откапывали ее с помощью лопат. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.