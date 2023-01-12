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12 января, 22:15

Происшествия

Рейс "Аэрофлота" из Бангкока в Москву экстренно сел в Самарканде

Рейс "Аэрофлота" из Бангкока в Москву экстренно сел в Самарканде

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Рейс "Аэрофлота" из Бангкока в Москву экстренно приземлился в Самарканде. По официальной версии, это произошло из-за беременной пассажирки, у которой в полете начались схватки.

Однако, по словам пассажиров, на борту также произошла драка – дебошир начал хамить стюардессе и толкнул тележку с едой, в результате чего девушка упала. За бортпроводницу заступились другие пассажиры. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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