Рейс "Аэрофлота" из Бангкока в Москву экстренно сел в Самарканде

Рейс "Аэрофлота" из Бангкока в Москву экстренно приземлился в Самарканде. По официальной версии, это произошло из-за беременной пассажирки, у которой в полете начались схватки.

Однако, по словам пассажиров, на борту также произошла драка – дебошир начал хамить стюардессе и толкнул тележку с едой, в результате чего девушка упала. За бортпроводницу заступились другие пассажиры. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.