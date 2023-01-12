Грузовик с краном оборвал трамвайные провода на Бауманской улице и парализовал движение

Из-за аварии на Бауманской и Спартаковской улице нарушено движение общественного транспорта. Временно поменялись маршруты трамваев № 4, 37 и 50.

На перекрестке возле станции метро грузовик задел и оборвал провода. От резкого удара не выдержали крепежи на зданиях, с помощью которых провод был подвешен. В итоге на дорогу упал большой отрезок.

На перекрестке возле метро мусоровоз задел и оборвал провода. Момент аварии попал на камеру. От резкого удара не выдержали крепежи на зданиях, с помощью которых провод был подвешен. В итоге на дорогу упал большой отрезок. Никто не пострадал. На месте работают городские службы и патрули ГИБДД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.