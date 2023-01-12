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12 января, 18:15

В мире

Взрыв прогремел в текстильной мастерской на западе Стамбула

Взрыв прогремел в текстильной мастерской на западе Стамбула

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На западе Стамбула прогремел взрыв в текстильной мастерской. Об этом сообщили местные СМИ. Из-за мощного взрыва обломки разбросало по улице, а к месту происшествия направлены подразделения полиции, спасателей и машины скорой помощи.

Префект Стамбула опроверг информацию о пострадавших. По его словам, нанесен только материальный ущерб. По данным властей, в мастерской взорвался паровой котел.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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