Взрыв прогремел в текстильной мастерской на западе Стамбула

На западе Стамбула прогремел взрыв в текстильной мастерской. Об этом сообщили местные СМИ. Из-за мощного взрыва обломки разбросало по улице, а к месту происшествия направлены подразделения полиции, спасателей и машины скорой помощи.

Префект Стамбула опроверг информацию о пострадавших. По его словам, нанесен только материальный ущерб. По данным властей, в мастерской взорвался паровой котел.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.