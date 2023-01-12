Момент обрыва трамвайных проводов на Бауманской улице попал на видео

Момент обрыва контактной сети на Бауманской улице в Москве попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения столичный Дептранс опубликовал в своем телеграм-канале.

Из-за происшествия задерживаются трамваи № 4, 37 и 50. Также задержка в районе улиц Бауманской и Спартаковской зафиксирована на автобусном маршруте № 440. По направлению к станции метро "Авиамоторная" автобусы курсируют по измененному маршруту.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.