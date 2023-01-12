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Новости

12 января, 18:15

Происшествия

Грузовик с краном оборвал трамвайные провода на Бауманской улице в Москве

Грузовик с краном оборвал трамвайные провода на Бауманской улице в Москве

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Из-за аварии на Бауманской и Спартаковской улице нарушено движение общественного транспорта. Временно поменялись маршруты трамваев № 4, 37 и 50.

На перекрестке возле станции метро грузовик задел и оборвал провода. На кадрах видно, как провода падают в считанных сантиметрах перед людьми. Никто не пострадал.

На месте работают экстренные службы города и патрули ГИБДД. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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