Грузовик с краном оборвал трамвайные провода на Бауманской улице в Москве

Из-за аварии на Бауманской и Спартаковской улице нарушено движение общественного транспорта. Временно поменялись маршруты трамваев № 4, 37 и 50.

На перекрестке возле станции метро грузовик задел и оборвал провода. На кадрах видно, как провода падают в считанных сантиметрах перед людьми. Никто не пострадал.

На месте работают экстренные службы города и патрули ГИБДД. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.