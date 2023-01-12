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Новости

12 января, 16:45

В мире

Сноубордист травмировал несколько человек, упав на подъемнике в Австрии

Сноубордист травмировал несколько человек, упав на подъемнике в Австрии

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В Австрии сноубордист травмировал несколько человек, упав на бугельном подъемнике. Он заскользил вниз, набирая скорость и сбивая всех, кто поднимался следом. В результате трое уехали со склона в больницы сами, а одного пришлось отправлять на спасательном вертолете.

Сам 18-летний сноубордист ушел с места происшествия. Полицейские поймали его спустя несколько часов. Молодому человеку предъявили обвинение в наезде и нанесении телесных повреждений по неосторожности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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