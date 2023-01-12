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Постоялец отеля покатался по первому этажу на машине в Шанхае

Постоялец отеля покатался по первому этажу на машине в Шанхае

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В Шанхае постоялец отеля обиделся на плохое обслуживание и решил покататься на автомобиле по первому этажу здания. Он снес карусельную дверь при входе и заехал в холл гостиницы. Затем водитель проехался на первом этаже возле стойки регистрации. Ни один охранник так и не смог открыть дверь машины и задержать гостя.

В Германии пять человек пострадали во время разгона экологической акции. Немецкая энергетическая компания планирует добычу угля в Лютцерате. Это деревня к юго-западу от Дюссельдорфа. Ранее власти выдали постановление, чтобы жители этих мест переехали. Они так и поступили, однако экоактивисты хотят сохранить Лютцерат и поселились в опустевших домах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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