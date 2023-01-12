Следственный комитет России возбудил дело против руководства Azur Air. Эту информацию подтвердил источник в СК: сотрудники авиакомпании подозреваются в даче взятки экс-начальнику управления летной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву. Есть версия, что на него оформили путевку, занизив ее стоимость на 4,7 миллиона рублей.

Следствие считает, что это могло повлиять на результаты проверки летной работы авиакомпании, в ходе которой нашли нарушения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.