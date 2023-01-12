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Происшествия

Следователи рассказали о подробностях ДТП с фурой и автобусом в Волгоградской области

Следователи рассказали о подробностях ДТП с фурой и автобусом в Волгоградской области

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Виновником ДТП на Кубани был водитель "Камаза"

Появились подробности крупной аварии под Волгоградом. Как сообщили в СМИ, рейсовый автобус из Москвы попал в ДТП с фурой ночью 12 января. По версии следователей, водитель большегруза Iveco врезался в припаркованную на обочине фуру Volvo, после удара машину выбросило на встречную полосу, где двигался пассажирский автобус.

Девять человек получили тяжелые травмы, в том числе 4-летняя девочка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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