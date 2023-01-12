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Происшествия

Новости регионов: полиция задержала мужчину, который сбил прохожих на карете в Петербурге

Новости регионов: полиция задержала мужчину, который сбил прохожих на карете в Петербурге

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Полиция задержала мужчину, который запрыгнул в запряженную прогулочную карету на Дворцовой площади и сбил прохожих на ней. Это случилось в Петербурге 2 января: испуганные лошади сорвались с места и травмировали мужчину с двумя детьми. Виновнику происшествия грозит крупный штраф, ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.

Фура опрокинулась в Дагестане из-за сильного ветра. Движение по трассе "Кавказ" пришлось временно перекрыть и организовать объезд. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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