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Около 20 машин столкнулись на скоростной трассе в Японии – СМИ

Около 20 машин столкнулись на скоростной трассе в Японии – СМИ

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В Японии на скоростной трассе столкнулись около 20 машин, включая фуру. Минимум 10 человек госпитализированы, сообщил местный телеканал NHK. Известно, что все люди находятся в сознании и серьезных травм ни у кого не зафиксировано.

ДТП произошло в префектуре Нара на острове Хонсю. Грузовик врезался в стоящий на светофоре автомобиль. В результате легковая машина протаранила стоящий впереди транспорт, возник эффект домино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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