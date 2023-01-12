Около 20 машин столкнулись на скоростной трассе в Японии – СМИ

В Японии на скоростной трассе столкнулись около 20 машин, включая фуру. Минимум 10 человек госпитализированы, сообщил местный телеканал NHK. Известно, что все люди находятся в сознании и серьезных травм ни у кого не зафиксировано.

ДТП произошло в префектуре Нара на острове Хонсю. Грузовик врезался в стоящий на светофоре автомобиль. В результате легковая машина протаранила стоящий впереди транспорт, возник эффект домино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.