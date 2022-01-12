Экс-главу администрации Ставрополя задержали в аэропорту Минска с поддельным паспортом

В Минске задержали бывшего главу администрации Ставрополя Игоря Бестужего. Как сообщили в Погранкомитете Белоруссии, он пытался въехать в страну по поддельному паспорту, однако его путешествие закончилось в аэропорту.

В 2014 году Бестужий был приговорен к девяти годам колонии, его обвиняли во взяточничестве. После условно-досрочного освобождения, которое ограничивает право выезда за границу, он все же надеялся уехать.

В настоящее время возбуждено новое уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.