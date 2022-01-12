Новости регионов: проверка аварийного общежития в Перми и убийство лошадей на Алтае

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Следственный комитет проверяет жалобу детей из Тюмени на аварийное общежитие, после того как они обратились к президенту. На видео дети с плакатами просят главу государства о помощи. А потом проводят экскурсию по старой пятиэтажке, у которой обваливается фасад. Батарей в подъезде нет, туалеты разрушены. В городской администрации уже заявили, что дом получит статус "аварийный и подлежащий сносу".
В Алтайском крае неизвестные расстреляли целый табун лошадей. Следователи насчитали 53 мертвых животных. Как считает хозяин лошадей, убивали их профессионально – по два выстрела в упор. Кто мог это сделать в данный момент выясняют. Следователи считают, что животных могли застрелить из хулиганства или из мести. Местные жители жаловались на фермера, что его лошади вытаптывают посевы.
На Ямале нашли мужчину, который три дня скитался в лесу в 40-градусный мороз. Он поехал к своим родственникам на снегоходе. Но машина сломалась через 50 километров. Мужчина предупредил близких по телефону о возникшей проблеме, встал на лыжи и отправился обратно. Когда замерз, смастерил землянку и развел костер. Спасатели нашли его лишь к концу третьего дня.
Сотрудников торговых центров и МФЦ хотят заменить андроидами из Перми. Местная компания "Промобот" создала человекоподобного робота с подвижными руками и яркой мимикой. Модель может поднимать предметы весом до килограмма, указывать направление, пожимать руку собеседника и поддерживать разговор. Чтобы робот больше походил на человека, силиконовую кожу изготовили по новой технологии. Кроме того, у робота, как считают разработчики, просто гиперреалистичные глаза.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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