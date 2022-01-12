Машина загорелась на внешней стороне МКАД

МКАД в данный момент сильно задымлен в районе 79-го километра. Горит машина на внешней стороне Кольцевой дороги после Дмитровки.

Что случилось, пока неясно. Движение на том участке затруднено.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.