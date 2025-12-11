Новости регионов: взрыв произошел в университете в Перми

Взрыв произошел на аэрокосмическом факультете университета в Перми. По предварительной версии, причиной стала разгерметизация гидродинамического стенда. Погибли два человека, один из них – ребенок, еще трое пострадали. Следственный комитет проводит проверку.

На Камчатке продолжаются поиски пропавшего мужчины, который 16 ноября уехал к реке Малая Романовка и перестал выходить на связь. В ходе операции спасатели обнаружили, что медведь разгромил избушку, где мог находиться рыбак. Однако следов самого мужчины внутри найдено не было.

