Новости мира: наводнения произошли в американских штатах Орегон и Вашингтон

Наводнения и оползни произошли в американских штатах Орегон и Вашингтон. Шторм обрушился на северо-западную часть страны, вызвав непрекращающиеся дожди. В результате сильных ливней из берегов вышли местные реки. Вода затопила десятки населенных пунктов и автомобильные дороги. Кроме того, в регионах произошли отключения электричества. По данным синоптиков, стихийные бедствия в регионах будут только усиливаться.

В городе Мандауэ на Филиппинах загорелся жилой дом. Одна его жительница отказалась покидать горящее здание. Женщина решила сперва убедиться, что никто не остался и заодно спасти свою собаку. Найдя любимца, она кинула его из окна прямо в руки столпившихся у дома пожарных. Очевидцы сняли на камеру этот момент. Спустя некоторое время женщина сама выбралась из здания по пожарной лестнице.

