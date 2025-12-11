Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 07:00

Происшествия

Новости мира: наводнения произошли в американских штатах Орегон и Вашингтон

Новости мира: наводнения произошли в американских штатах Орегон и Вашингтон

ДТП произошло на внешней стороне 101-го км МКАД

Интоксикацию бензолом выявили у пострадавшего из-за ремонта соседей ребенка в Подмосковье

Владелец иномарки не освободил дорогу машине скорой помощи в Звенигороде

Новости регионов: в Приморье гололед спровоцировал массовое ДТП

"Московский патруль": модель Тартанова смогла рассказать, что ее избили

"Московский патруль": интернет-магазин автозапчастей не присылал оплаченный товар

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 декабря

Сооснователя финансовой пирамиды Finiko экстрадировали в Россию из Дубая

Пешеход погиб в ДТП на востоке Москвы

Наводнения и оползни произошли в американских штатах Орегон и Вашингтон. Шторм обрушился на северо-западную часть страны, вызвав непрекращающиеся дожди. В результате сильных ливней из берегов вышли местные реки. Вода затопила десятки населенных пунктов и автомобильные дороги. Кроме того, в регионах произошли отключения электричества. По данным синоптиков, стихийные бедствия в регионах будут только усиливаться.

В городе Мандауэ на Филиппинах загорелся жилой дом. Одна его жительница отказалась покидать горящее здание. Женщина решила сперва убедиться, что никто не остался и заодно спасти свою собаку. Найдя любимца, она кинула его из окна прямо в руки столпившихся у дома пожарных. Очевидцы сняли на камеру этот момент. Спустя некоторое время женщина сама выбралась из здания по пожарной лестнице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика